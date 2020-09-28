Несколько моделей Chrysler и Dodge попали под отзыв в России

Согласно сообщению на сайте Росстандарта, отзыву подлежат 1 099 автомобилей Chrysler Town&Country (RT), Grand Voyager (RT), Dodge Nitro (KA), продававшихся на отечественном рынке с февраля 2007 года, с VIN-кодами согласно приложению.

К такому решению автопроизводителя вынудила то, что фирменная эмблема на водительской подушке безопасности названных выше моделей может быть плохо закреплена, либо ее крепление ослаблено. По этой причине в момент срабатывания айрбэга не закрепленная деталь может полететь в салон и травмировать находящихся там людей. Как водится, в сообщении перечисляются VIN-коды транспортных средств с проблемой эмблемы, а также говорится, что все работы по ее устранению будут проведены за счет официальных дилеров брендов.

Крайне примечателен предполагаемый способ устранения неисправности! Ее ликвидируют с помощью «демонтажа эмблемы вместе и ее крепления до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта». На данный момент оно явно отсутствует.