Рамный внедорожник Haval H9 подешевел на 200 тысяч рублей

Новой базовой комплектации за 2 525 000 рублей положена тканевая обивка сидений вместо экокожи, а также ручная регулировка передних сидений вместо электрической. Кроме того, для «Кофорта» доступен строго пятиместный салон, маломощные биксеноновые фары и более простая аудиосистема — с семью динамиками против десяти. Чтобы заполучить все, чего лишился Comfort, надо заказывать исполнение Elite по цене от 2 725 000 рублей.

Также версия Comfort лишена системы контроля слепых зон, подогревов лобового стекла и заднего дивана. Вместо 18-дюймовых колес установлены 17-дюймовые, а шесть подушек безопасности и трехзонный климат-контроль сохранились.

Поможет ли такое упрощение стать популярнее рамному «Хавейлу»? Ведь теперь премиальный «китаец» стоит почти как базовый Mitsubishi Pajero Sport с дизщелем и по цене от 2 596 000 рублей.