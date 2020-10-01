Рамный внедорожник Haval H9 подешевел на 200 тысяч рублей

Фото производителя.
Марка Haval создала новую версию рамного внедорожника H9 под названием Comfort. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новая комплектация стала самой доступной для этой модели.

Новой базовой комплектации за 2 525 000 рублей положена тканевая обивка сидений вместо экокожи, а также ручная регулировка передних сидений вместо электрической. Кроме того, для «Кофорта» доступен строго пятиместный салон, маломощные биксеноновые фары и более простая аудиосистема — с семью динамиками против десяти. Чтобы заполучить все, чего лишился Comfort, надо заказывать исполнение Elite по цене от 2 725 000 рублей.

Также версия Comfort лишена системы контроля слепых зон, подогревов лобового стекла и заднего дивана. Вместо 18-дюймовых колес установлены 17-дюймовые, а шесть подушек безопасности и трехзонный климат-контроль сохранились.

Поможет ли такое упрощение стать популярнее рамному «Хавейлу»? Ведь теперь премиальный «китаец» стоит почти как базовый Mitsubishi Pajero Sport с дизщелем и по цене от 2 596 000 рублей.

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1 октября 2020
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