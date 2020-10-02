Кроссовер Volvo XC40 избавился от двигателя внутреннего сгорания

Вокруг XC40 Recharge P8 уже возник ажиотаж: все автомобили, которые должны быть выпущены до конца года, проданы!

Итак, Recharge P8 представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40. Ее мощность достигает 408 л. с., а на одной зарядке машина способна проехать свыше 400 км. При этом система быстрой зарядки позволяет восполнить «запасы» полностью разряженной батареи до 80% примерно за 40 минут.