Кроссовер Volvo XC40 избавился от двигателя внутреннего сгорания

Вокруг XC40 Recharge P8 уже возник ажиотаж: все автомобили, которые должны быть выпущены до конца года, проданы!
Итак, Recharge P8 представляет собой полностью электрическую версию кроссовера XC40. Ее мощность достигает 408 л. с., а на одной зарядке машина способна проехать свыше 400 км. При этом система быстрой зарядки позволяет восполнить «запасы» полностью разряженной батареи до 80% примерно за 40 минут.
Чтобы по уровню безопасности электромобиль не отставал от оригинального XC40, инженерам пришлось полностью переработать и радикально усилить конструкцию передней части, так как под капотом больше нет двигателя внутреннего сгорания. Вдобавок аккумуляторная батарея получила защитный каркас.
К слову, из-за отсутствия ДВС появилось дополнительное место под капотом, где расположен передний багажник. Правда, оценить все прелести батарейного Volvo мы вряд ли сможем, ведь шведская марка пока не планирует выводить «электрички» на российский рынок. Как говорится, всему свое время?