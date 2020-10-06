Subaru BRZ и Toyota GT86: цена репутации

За восемь лет — с 2012 по 2020 — Subaru BRZ нашла лишь 4000 покупателей, а родственная Toyota GT86 за тот же период разошлась тиражом более 20 000 штук. Поэтому Toyota на рынке осталась и после легкой паузы анонсировала второе поколение модели в 2021 году, а Subaru попрощалась финальной версией Subaru BRZ Final Edition в 100 экземпляров, впав в меланхолию и пообещав не возвращаться.
Но раз уж Toyota затеяла следующее поколение, зачем-то сменив имя на GR86, то и Subaru вынуждена принимать участие, уныло выслушивая колкости про никому не нужный полный привод.
Зато оппозитный мотор опять востребован. Хотя бы на том основании, что больше в мире никто так глупо не загоняет себя в тупиковую ветвь двигателестроения и мотор бессмысленной оппозитной архитектуры взять неоткуда. Но это будет все же более приличный турбодвижок объемом 2,4 литров мощностью 255 л. с.
Придя в Европу с ненужным товаром, оба японца выбрали конкурентом… Ford Mustang. Из чего следует непонимание европейской школы управляемости, завышенная самооценка и ошибочное посягательство на имидж, допрыгнуть до которого не получится никогда.
Примечательно, что два японских аутсайдера будут неприметно топтаться у пьедестала непоколебимого авторитета, представленного в Европе не с восхищающим V8, а с EcoBoost объемом 2,3 литра мощностью 290 л. с. И все равно проиграют. Toyota пообещала премьеру модели на днях. Subaru вывесила панический пресс-релиз о том, что в Германию ни ногой, а на остальную Европу и подавно страшно замахиваться, но тоже приняла участие в интриге, показав колесо будущей машины.
И напоследок еще немного цифр: в предсмертном для BRZ и GT86 2019 году, модели разошлись в Германии тиражом в 176 и 273 штуки соответственно, а Ford продал 4145 Mustang.