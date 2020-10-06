Subaru BRZ и Toyota GT86: цена репутации

За восемь лет — с 2012 по 2020 — Subaru BRZ нашла лишь 4000 покупателей, а родственная Toyota GT86 за тот же период разошлась тиражом более 20 000 штук. Поэтому Toyota на рынке осталась и после легкой паузы анонсировала второе поколение модели в 2021 году, а Subaru попрощалась финальной версией Subaru BRZ Final Edition в 100 экземпляров, впав в меланхолию и пообещав не возвращаться.

Но раз уж Toyota затеяла следующее поколение, зачем-то сменив имя на GR86, то и Subaru вынуждена принимать участие, уныло выслушивая колкости про никому не нужный полный привод.

Зато оппозитный мотор опять востребован. Хотя бы на том основании, что больше в мире никто так глупо не загоняет себя в тупиковую ветвь двигателестроения и мотор бессмысленной оппозитной архитектуры взять неоткуда. Но это будет все же более приличный турбодвижок объемом 2,4 литров мощностью 255 л. с.