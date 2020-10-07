Корейцы расширили комплектации Hyundai Sonata для России

С этого момента «Сонаты» будут лучше оснащены — во всех версиях появятся подогрев форсунок стеклоомывателя и внутренняя ручка крышки багажника. Начиная от комплектации Comfort, вдобавок станут доступны подогрев лобового стекла и электрический стояночный тормоз. В версии Style появится цифровая приборная панель.

В пакет активной безопасности Smаrt Sense войдут новые системы. Это функция контроля встречного движения при повороте налево, а также ассистент, который напомнит об оставленных на заднем диване детях, домашных животных или личных вещах. Также российский офис Hyundai пересмотрит гамму комплектаций. Скажем, у мотора объёмом 2,5 литра (180 л. с.) появтся более доступные версии.

Одновременно Hyundai запускает новую спецсерию под названием WAY. Ее отличительной особенностью станут мультимедийный комплекс Яндекс.Авто, 8-дюймовый экран медиасистемы, светодиодные фары, контурная подсветка салона, отделка салона кожей, электрорегулировка сиденья водителя и беспроводная зарядка смартфона. Правда, цены спецсерии пока не названы.