Как отличить настоящие оригинальные расходники от «левака»

Чем опасны поддельные расходники, полагаем, объяснять не нужно. Хотя «левые» детали максимально похожи на оригиналы, они не обладают теми же свойствами, не отвечают требованиям, необходимым для корректной работы систем автомобиля. К примеру, перелитое масло не обеспечивает достаточную смазку элементов двигателя, провоцируя преждевременный износ, и не защищает агрегат от грязи, вредных отложений и коррозии.

То же самое с фильтрами. Скажем, салонный — пропускает через систему кондиционирования весь природный «мусор»: пыльцу растений, дорожную пыль и другие мелкие частицы, осаживающиеся впоследствии в дыхательных путях водителя и пассажиров. «Липовые» колодки скрипят или рассыпаются, провоцируя ДТП; свечи зажигания — в лучшем случае всего-навсего способствуют увеличению расхода топлива, а в худшем и вовсе выводят из строя систему.

Но все это грозит автовладельцу, если «левые» расходники вообще подойдут. А то ведь нередко случается и такое, что те же поддельные тормозные колодки или лампочки несколько отличаются от оригиналов по форме и не «встают» на свои места.