Как отличить настоящие оригинальные расходники от «левака»

По некоторым данным, сегодня в России на поддельные запчасти и расходники приходится порядка 25—30% от общего объема рынка. Согласно статистике, чаще всего мошенники фальсифицируют моторное масло — предприниматели приобретают дешевую смазку цистернами по 100—150 рублей за литр и переливают ее в «дорогие» упаковки. А что, по внешнему виду и запаху клиент все равно никогда не догадается, что перед ним — «левак».
На второй строчке в рейтинге самых популярных подделок — всевозможные фильтры. На третьей — свечи зажигания и лампочки для фар. В общем, зарабатывают «черные» бизнесмены на всем, что пользуется у автовладельцев высоким спросом. Львиная доля «липовых» автозапчастей выпускается в Китае и других странах Юго-Восточной Азии — там можно неплохо сэкономить на производстве.
Чем опасны поддельные расходники, полагаем, объяснять не нужно. Хотя «левые» детали максимально похожи на оригиналы, они не обладают теми же свойствами, не отвечают требованиям, необходимым для корректной работы систем автомобиля. К примеру, перелитое масло не обеспечивает достаточную смазку элементов двигателя, провоцируя преждевременный износ, и не защищает агрегат от грязи, вредных отложений и коррозии.
То же самое с фильтрами. Скажем, салонный — пропускает через систему кондиционирования весь природный «мусор»: пыльцу растений, дорожную пыль и другие мелкие частицы, осаживающиеся впоследствии в дыхательных путях водителя и пассажиров. «Липовые» колодки скрипят или рассыпаются, провоцируя ДТП; свечи зажигания — в лучшем случае всего-навсего способствуют увеличению расхода топлива, а в худшем и вовсе выводят из строя систему.
Но все это грозит автовладельцу, если «левые» расходники вообще подойдут. А то ведь нередко случается и такое, что те же поддельные тормозные колодки или лампочки несколько отличаются от оригиналов по форме и не «встают» на свои места.
Учитывая тот факт, что мошенники в большинстве своем демонстрируют ювелирную работу, отличить «липовые» детали и жидкости от настоящих практически невозможно. Причем даже у профессионалов порой возникают проблемы с идентификацией запчастей.
Один из самых популярных советов — ориентироваться на упаковку: считывать QR- и прочие коды, пробивать по базам серийные номера, всматриваться в логотипы. Порой этот «лайфхак» помогает, но далеко не всегда. Ведь жулики без труда копируют и «оберки», перенося на них все опознавательные элементы. Или, как мы помним на примере масла, они и вовсе берут оригинальные канистры или коробки, подсовывая туда свою дешевую продукцию.
А что же тогда делать? Понимая масштабы проблемы, многие производители расходных материалов сами подсказывают клиентам, на что обращать внимание. По возможности лучше заказывать детали именно у них: через официальных представителей бренда или в авторизованных магазинах — их список, как правило, публикуется на сайте.
Второй вариант — приобретать расходные материалы в сервисных центрах, если вы обслуживаетесь у дилера или в именитой мастерской. Крупные компании дорожат своей репутацией и стараются предоставлять клиентам максимально качественное обслуживание, в том числе предлагая гарантию не только на работы, но и на запчасти. Даже если нарветесь на «левак», который впоследствии выведет ту или иную систему из строя, то будет, кому жаловаться и с кого спрашивать.
Не хочется переплачивать в дилерских центрах — присмотритесь к крупным магазинам запчастей. Не стесняйтесь спрашивать у продавца наличие сертификата на деталь: согласно действующему законодательству, оригинальная продукция должна иметь соответствующие документы. Что же до маркировки, которая могла бы решить проблему «липовых» запчастей, то она сегодня обязательна лишь для шин, а потому на нее ориентироваться бессмысленно.
Хотя Цицерон и говорил, что бережливость — важный источник благосостояния, на запчастях и расходных материалах лучше не экономить: дороже выйдет.
Вот, кстати, судить об оригинальности детали можно по ее стоимости — сравните прайсы на одну и ту же позицию в официальном магазине бренда или у дилера и на малоизвестном сайте, торгующем запчастями. Незначительные отклонения допустимы (аренда помещений, зарплата сотрудников), однако если цена отличается в несколько раз, то без раздумий закрывайте страничку.