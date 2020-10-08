Hyundai представила новый дешевый спорткар

Маркетологи Hyundai выложили в сеть несколько тизеров N-версии хетчбэка i20, на котором почти нет камуфляжной пленки. Судя по фото видно, что у Hyundai i20N появятся крупные воздухозаборники, 18-дюймовые диски оригинального дизайна и новый задний спойлер. Кузов окрасят в фирменный цвет N-серии, под названием Performance Blue, а крыша получит черный окрас Phantom Black.

Полные технические характеристики пока держатся в секрете, но уже известно, что под капотом модели окажется 1,6-литровый наддувный агрегат отдачей 204 л. с., который работает вместе с 6-ступенчатой «механикой».

«Заряженный» хетчбэк весит менее 1200 кг, и может «разменять» первую «сотню» всего за 6,7 секунд, а максимальная скорость равна 230 км/ч.