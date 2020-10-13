Правила оформления ДТП предлагают срочно изменить, чтобы избежать вторичных аварий

Эксперты рабочей группы «Защита прав автомобилистов» Общероссийского народного фронта уверены, что в России надо срочно менять Правила дорожного движения. Так, сотрудник ЦОДД Андрей Мухортиков предлагает такой сценарий: если в аварии пострадали или погибли люди, машины надо оставить на месте ДТП, а его участникам уйти с проезжей части, где и дожидаться приезда полиции.

А коли в аварии «получили увечья» только транспортные средства, то на трассах, где скорость ограничена 60 км/ч, можно оформить ДТП прямо на дороге. А вот мелкая авария, произошедшая на магистрали, где скорости более 70 км/ч, требует других рекомендаций. Эксперт ОНФ считает, что при таком стечении обстоятельств водители должны перегнать свои автомобили на обочину.

Госавтоинспекция готова рассмотреть предложения, но для этого нужны конкретные формулировки и научные обоснования. Так что, скорее всего, очередная инициатива просто заглохнет. Тем более, что сами участники ДТП вряд ли захотят поскорее «переезжать» на обочину, не зафксировав их положение: при таком раскладе есть большие шансы остаться без выплат от страховой…