В России стартовали продажи внедорожника Toyota Fortuner с новым дизелем

Под капотом Toyota Fortuner появился новый двигатель — дизель объемом 2,8 литра, форсированный со 177 до 200 л. с. Из технических новшеств — еще и модернизированный гидроуселитель рулевого управления. Благодаря последнему как утверждает производитель, улучшилась управляемость машины на всех скоростях движения.

Рестайлинговый Fortuner комплектуется светодиодными фарами ближнего и дальнего света и также светодиодными задними фонарями. Новый дизайн переднего бампера подразумевает иное расположение противотуманных фар и габаритных огней. В отделке интерьера машины применены новые материалы. Модель получила мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и 8-дюймовым экраном. А также переработанную приборную панель с цветным 4,2-дюймовым дисплеем бортового компьютера.

Оснащение дизельного Toyota Fortuner включает расширенный зимний пакет с электрическим отопителем салона и догревателем двигателя? а также боковые подножки с серебристыми вставками. Топовая версия «престиж» комплектуется колесными дисками собственого дизайна, и автоматическим самоблокирующимся задним дифференциалом Auto-LSD. Цены на Toyota Fortuner с дизельным двигателем начинаются от 3 000 000 рублей.