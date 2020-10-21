«Хаски пикап»: в России создали лютый внедорожник-амфибию с грузовой платформой

Новинка создана на базе модели «Трэкол Хаски» и во многом технически с ней схожа. В основе вездехода — сварная рама, с лонжеронами прямоугольного сечения, соединенными поперечинами. Дорожный просвет — 550 мм.
Кабина «Хаски Пикап» вмещает до четырех человек. Она изготовлена из дюралюминия и утеплена армированным пенополистиролом толщиной 50 мм.
Грузовую платформу длиной 2,85 м сделали из профильной стальной трубы, обшитой дюралюминием. На нее можно установить, например, передвижную буровую установку и телескопический подъемник. А можно натянуть тент и перевозить различные грузы.
Кстати, на твердых грунтах вездеход способен взять на борт две тонны груза, а на слабонесущих — полторы тонны. И, конечно же, машина умеет плавать.
Если говорить о силовой установке, то она хорошо известна. Под капотом вездехода работает дизельный мотор Hyundai D4BH мощностью 100 л. с. в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач.
Цена «Трэкол Хаски Пикап» начинается от 5 700 000 рублей.