«Хаски пикап»: в России создали лютый внедорожник-амфибию с грузовой платформой

Фото: Трэкол
Подмосковный производитель вездеходной техники, компания «Трэкол» разработала грузопассажирский снегоболотоход «Трэкол Хаски Пикап» с капотной компоновкой.

Новинка создана на базе модели «Трэкол Хаски» и во многом технически с ней схожа. В основе вездехода — сварная рама, с лонжеронами прямоугольного сечения, соединенными поперечинами. Дорожный просвет — 550 мм.

Кабина «Хаски Пикап» вмещает до четырех человек. Она изготовлена из дюралюминия и утеплена армированным пенополистиролом толщиной 50 мм.

Грузовую платформу длиной 2,85 м сделали из профильной стальной трубы, обшитой дюралюминием. На нее можно установить, например, передвижную буровую установку и телескопический подъемник. А можно натянуть тент и перевозить различные грузы.

Фото: Трэкол

Кстати, на твердых грунтах вездеход способен взять на борт две тонны груза, а на слабонесущих — полторы тонны. И, конечно же, машина умеет плавать.

Если говорить о силовой установке, то она хорошо известна. Под капотом вездехода работает дизельный мотор Hyundai D4BH мощностью 100 л. с. в паре с механической 5-ступенчатой коробкой передач.

Цена «Трэкол Хаски Пикап» начинается от 5 700 000 рублей.

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21 октября 2020
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