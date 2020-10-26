Хетчбэк KIA Rio обновился и сменил название для России

Вслед за седаном KIA Rio, обновление настигло и хетчбэк KIA Rio Xline. Пока что публике представлены лишь новации в экстерьере. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Отметим и новые штрихи в дизайне фар головного света. Воздухозаборники стали крупнее, а противотуманные огни обзавелись более четким оформлением.

Задний бампер приобрел граненую форму, задние «противотуманки» — исполнение в стиле передних фар. Что нового во внутреннем пространстве машины и его технической части производитель умалчивает. Видимо, чтобы было о чем писать в следующем официальном пресс-релизе. Секретность той же природы окутывает и информацию о дате старта продаж модели в России.

Характерно, что «фейслифту» сопутствовал своего рода «ренэйминг» модели для отечественного рынка. Вместо KIA Rio Xline хэтчбек будет именоваться KIA Rio X.