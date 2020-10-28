Genesis привез в Россию седан G80 и кроссовер GV80

Hyundai провел интернет-презентацию для российского рынка двух моделей своего дочернего бренда Genesis — следующего поколения седана G80 и первого в линейке премиального корейского кроссовера GV80. В ходе виртуального шоу так и не была раскрыта ни дата начала российских продаж новых машин, ни цены на них.

Если выбросить из презентации «шелуху» спецэффектов и элементов развлекательной программы, то окажется, что бренд, фактически, ограничился демонстрацией внешности новинок (с которой все интересующиеся уже ознакомились как минимум семь месяцев назад) и рассказал о комплектациях G80 и GV80 для нашего рынка.

Так, седан Genesis G80 можно будет приобрести с двумя бензиновыми турбомоторами: 249-сильным 2,5-литровым и 379-сильным 3,5-литровым. Все пять комплектаций безальтернативно оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Что касается кроссовера GV80, то он получил те же 249-сильный и 379-сильный моторы что и G80, а также 249-сильный 3-литровый турбодизель. 8-ступенчатая АКП и полный привод тут тоже присутствуют в обязательном порядке. Российским покупателям предложат машину с 5-, и 7-местным салоном в пяти комплектациях.