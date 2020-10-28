Hyundai представила миникар для маленьких водителей

Снаружи крохотная новинка напоминает концеп «45», показанный на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне. Под кузовом скрывается пара электромоторов, которые разгоняют машинку до «головокружительных» 7 км/ч. Правда, время разгона до «максималки» авторы проекта не раскрывают.

Дальность пробега тоже не замеряли. Но есть предположение, что автомобильчик сможет проехать дополнительное расстояние благодаря смеху водителя, а также «системе эмоционально-адаптивного управления». Что это такое, Hyundai обещает рассказать совсем скоро.