Hyundai представила миникар для маленьких водителей

Корейская марка создала миниатюрный электромобиль на базе концепта «45». Портал «АвтоВзгляд» выяснил некоторые подробности этого проекта.

Снаружи крохотная новинка напоминает концеп «45», показанный на прошлогоднем Франкфуртском автосалоне. Под кузовом скрывается пара электромоторов, которые разгоняют машинку до «головокружительных» 7 км/ч. Правда, время разгона до «максималки» авторы проекта не раскрывают.

Дальность пробега тоже не замеряли. Но есть предположение, что автомобильчик сможет проехать дополнительное расстояние благодаря смеху водителя, а также «системе эмоционально-адаптивного управления». Что это такое, Hyundai обещает рассказать совсем скоро.

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28 октября 2020
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