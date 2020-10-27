Стало известно, за сколько АВТОВАЗ продает машины своим сотрудникам

Первая возможность приобрести автомобиль для работника АВТОВАЗа — это купить машину, которая до этого стояла на балансе завода. Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», бывшая в употреблении техника продается «по справедливым ценам», правда, точные ценники неизвестны. Но то, что за вазовскими «бэушками» стоит очередь, прозрачно намекает на хорошее соотношение цены и состояния.

Для тех, кто хочет непременно новое авто, тоже имеются свои бонусы. Работник компании может записаться в очередь и, как только она подойдет, приобрести любую модель с 10-процентной скидкой.

При этом никто не запрещает воспользоваться государственными программами льготного автокредитования: в этом случае скидки суммируются, и заводчанин покупает «Ладу» с 20-процентным дисконтом — выгодно, ничего не скажешь.