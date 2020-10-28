Mercedes-Benz и Aston Martin решили «дружить агрегатами»

В прошлом году компания Aston Martin нашла нового инвестора. Спасителем «Астона» тогда оказался консорциум Yew Tree Overseas Limited, принадлежащий Лоуренсу Строллу, бизнесмену канадского происхождения. Стролл известен как владелец команды Формулы-1 Racing Point, а также как инвестор модных брендов Pierre Cardin, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger.

А теперь случился новый поворот в жизни англичан — договор с «Мерседесом». Если стороны утрясут нюансы, немецкой марке отойдет 20% акций. При этом Aston Martin сможет пользоваться технологиями Mercedes-Benz, включая не только агрегаты, но также гибридные и электрические платформы. Отдельно оговорено, что мерседесовцы не будут влиять на стратегию бренда.

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» выяснял, чей «люкс» длиннее. А точнее, почему новейший кроссовер Aston Martin оказался круче конкурентов. В этом деле нам помогал исполнительный и креативный директор компании Aston Martin Lagonda Марек Рейхман.