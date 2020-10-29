Группа ГАЗ начала сборку новой Skoda Octavia

Как отмечает пресс-служба марки Skoda, на Горьковском автозаводе выполняют сварку кузова, который затем отправляется на двойную грунтовку и антикоррозийную обработку. Последняя происходит при помощи горячего воска и фирменного состава концерна Volkswagen Group. После окраски будущий автомобиль идет на финальную сборку, во время которой машина получает силовой агрегат, стекла и салон.

Добавим, что первыми на конвейер встали версии со 150-сильным турбомотором 1.4 TSI, а моторы 1.6 MPI (110 л. с.) и 2.0 TSI (190 л. с.) модель примерит только в следующем году. Самую доступную комплектацию российский офис бренда оценил в 1 409 000 рублей. Такой же автомобиль, но с 8-диапазонным автоматом вместо механической коробки стоит уже 1 466 000.

К слову, портал «АвтоВзгляд» одним из первых протестировал главную новинку марки Skoda. И мы подготовили развернутый ответ, чем же обескуражил чешский лифтбэк.