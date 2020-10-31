Кроссовер Geely Coolray локализуют по полной программе

Фото: Дмитрий Макаров.
Сейчас набирающий популярность в России модный кроссовер Geely Coolray собирают на белорусском заводе «БелДжи» методом крупноузловой сборки. Между тем, в ближайшем будущем здесь начнут сварку и окраску кузовов китайского SUV.

Запуск полного цикла намечен на ноябрь, рассказал «АвтоВзгляду» начальник отдела маркетинга и рекламы завода «БелДжи» Владимир Подымако. Сейчас на заводе полным ходом идет соответствующая подготовка. При этом локализация не повлияет на качество сборки автомобилей, но позволит улучшить антикоррозийную защиту — слои антикора и герметиков станут толще. Кроме того, палитра «Кулрея» обогатится новыми цветами.

Добавим, что отказ производителя от «отверточной» сборки означает только одно: покупатели тепло приняли эту модель. То есть спрос оказался таков, что организация сварки и окраски точно окупится. Почему Geely Coolray — действительно хорошее приобретение, мы рассказали по итогам первого теста модели.

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31 октября 2020
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