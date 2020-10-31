Кроссовер Geely Coolray локализуют по полной программе

Запуск полного цикла намечен на ноябрь, рассказал «АвтоВзгляду» начальник отдела маркетинга и рекламы завода «БелДжи» Владимир Подымако. Сейчас на заводе полным ходом идет соответствующая подготовка. При этом локализация не повлияет на качество сборки автомобилей, но позволит улучшить антикоррозийную защиту — слои антикора и герметиков станут толще. Кроме того, палитра «Кулрея» обогатится новыми цветами.

Добавим, что отказ производителя от «отверточной» сборки означает только одно: покупатели тепло приняли эту модель. То есть спрос оказался таков, что организация сварки и окраски точно окупится. Почему Geely Coolray — действительно хорошее приобретение, мы рассказали по итогам первого теста модели.