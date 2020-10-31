Россияне все активнее пересаживаются на китайские автомобили

Рекордсменом по продажам «китайцев» оказалась республика Тыва. В этом восточно-сибирском регионе за прошедшие девять месяцев на долю автопрома Поднесной пришлось 11,6% от всех продаж новых легковых автомобилей! Остальные регионы сильно отстают по этому показателю: в Хакасии китайская техника отвоевала 8% рынка, а в Мурманской области — 7,6%.

Далее по списку следуют Иркутская области, где автомобилям из КНР отдали предпочтение 6,6% покупателей. Ну, а в остальных субъектах федерации доля «Джили», «Хавейлов», «Чанганов» и «Чери» колеблется на отметке 5—6%: это Калининградская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и республика Коми. Замкнули список Владимирская, Псковская и Астраханская области.

И даже жаль, что эксперты агентства «Автостат», составившие этот рейтинг, не указали, как много «китайцев» покупают в богатой Москве… Между тем, продукция некоторых поднебесных марок колоссально прибавила в качестве, а в ряде случаев даже превзошла изделия японского автопрома.

Не верите? Тогда следите за специальным проектом портала «АвтоВзгляд» — мы с помощью профессионального гонщика испытали сразу две модели Geely, а заодно пообщались с реальными владельцами машин. Впечатления оказались довольно любопытными.