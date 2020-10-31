Volkswagen Tayron стал самым востребованным кроссовером марки

Фото производителя.
Модель Tayron, не представленная на российском рынке, по итогам сентября стала самым востребованным кроссовером марки Volkswagen. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», позади «Тайрона» остались Tharu и Tiguan.

За первый осенний месяц Volkswagen отгрузил клиентам более 20 000 кроссоверов Tayron. Между тем, тиражи моделей Tharu и Tiguan составили 19 000 и 18 000 автомобилей, соответственно. Что же собой представляет новоиспеченный бестселлер? Tayron — модель, созданная специально для Китая. По габаритам он крупнее «Тигуана» (4590 против 4486 мм), так как отличается растянутой колесной базой.

Кроме того, у «Тайрона» — оригинальные кузов и салон, хотя агрегатами поделился именно родственный Tiguan. Выпускает кроссовер китайское совместное предприятие FAW-Volkswagen. И то, что именно он получил статус самого востребованного SUV, означает только одно: рынок Поднебесной восстановился после «коронакризиса» быстрее остальных.

В России Volkswagen Tayron, скорее всего, никогда не появится. А вот более компактный Tharu вскоре должен встать на конвейер завода в Нижнем Новгороде. Там уже выпускают его брата-близнеца, «паркетник» Skoda Karoq, который портал «АвтоВзгляд» рассмотрел очень внимательно.

автопродажи, авторынок, кроссоверы
31 октября 2020
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