Volkswagen Tayron стал самым востребованным кроссовером марки

За первый осенний месяц Volkswagen отгрузил клиентам более 20 000 кроссоверов Tayron. Между тем, тиражи моделей Tharu и Tiguan составили 19 000 и 18 000 автомобилей, соответственно. Что же собой представляет новоиспеченный бестселлер? Tayron — модель, созданная специально для Китая. По габаритам он крупнее «Тигуана» (4590 против 4486 мм), так как отличается растянутой колесной базой.

Кроме того, у «Тайрона» — оригинальные кузов и салон, хотя агрегатами поделился именно родственный Tiguan. Выпускает кроссовер китайское совместное предприятие FAW-Volkswagen. И то, что именно он получил статус самого востребованного SUV, означает только одно: рынок Поднебесной восстановился после «коронакризиса» быстрее остальных.

В России Volkswagen Tayron, скорее всего, никогда не появится. А вот более компактный Tharu вскоре должен встать на конвейер завода в Нижнем Новгороде. Там уже выпускают его брата-близнеца, «паркетник» Skoda Karoq, который портал «АвтоВзгляд» рассмотрел очень внимательно.