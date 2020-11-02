Названа дата премьеры турбированного Subaru Forester Sport в России

Впрочем, фанаты «турбовых» Subaru наверняка удивятся отдаче нового мотора объёмом 1,8 литра: его характеристики — 177 л. с. максимальной мощности и 300 Н·м крутящего момента. Для сравнения, нынешний атмосферник 2.5 выдает 185 л. с. и 239 Нм! А ведь раньше наддувные «Форестеры» имели минимум 240 сил мощности.

Никто не предполагал, что Subaru Forester 1.8 может появиться в России… Однако 5 ноября российский офис Subaru проведет gрезентацию этой версии. И, разумеется, мероприятие пройдет не просто так, а чтобы представить автомобиль российской публике, назвав местные цены и спецификации.

Портал «АвтоВзгляд» обязательно проследит за этим мероприятием.