Названа дата премьеры турбированного Subaru Forester Sport в России

Фото производителя.
Работая над пятым поколением кроссовера Forester, инженеры Subaru постановили, что оно может вполне обойтись без турбированных версий. Однако совсем недавно японская марка вдруг выпустила исполнение Sport, которое как раз готово похвастаться турбонаддувом.

Впрочем, фанаты «турбовых» Subaru наверняка удивятся отдаче нового мотора объёмом 1,8 литра: его характеристики — 177 л. с. максимальной мощности и 300 Н·м крутящего момента. Для сравнения, нынешний атмосферник 2.5 выдает 185 л. с. и 239 Нм! А ведь раньше наддувные «Форестеры» имели минимум 240 сил мощности.

Никто не предполагал, что Subaru Forester 1.8 может появиться в России… Однако 5 ноября российский офис Subaru проведет gрезентацию этой версии. И, разумеется, мероприятие пройдет не просто так, а чтобы представить автомобиль российской публике, назвав местные цены и спецификации.

Портал «АвтоВзгляд» обязательно проследит за этим мероприятием.

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2 ноября 2020
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