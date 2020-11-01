Белорусы разработали необычный автобус с нержавеющим кузовом

В отличие от многих других машин минская разработка оснащена не блоком аккумуляторов, а системой суперконденсаторов, поэтому время зарядки — всего 6—7 минут. Чтобы зарядиться электричеством, из крыши поднимается пантограф (проще говоря, «рога»). После этого Vitovt Mini Electro II готов проехать 45 километров. Правда, в Грузии модель будет бегать по маршруту всего 25 километров, так что запас на случай пробок и других непредвиденных ситуаций имеется.

В движение электробус привод двигатель белорусского производства номинальной мощностью 120 кВт (163 л. с.). Но на протяжении 30 минут мотор может выдавать все 150 кВт (204 л. с.). Другая любопытная особенность — полноуправляемое шасси. Благодаря тому, что задние колеса тоже поворачиваются, разработчикам удалось добиться минимального радиуса разворота (8,5 метра) при очень длинной колесноё базе — колеса «Витовта» почти расставлены по углам.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», модель Mini Electro II уже получила сертификационные документы, поэтому может продаваться не только в Грузии, но и в странах Таможенного союза. Правда, цена новинки пока остается неизвестной.