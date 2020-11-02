В Hyundai решили бросить вызов Toyota Land Cruiser 300

Инсайдеры уверяют: уже скоро Hyundai выпустит не просто большой внедорожник, а рамную машину, которая не только бросит вызов тойотовской «трехсотке», а удивит своими возможностями на бездорожье. Также источники уверены, что корейская новинка получит трехлитровый турбодизель мощностью 278 л. с. от премиального кроссовера Genesis GV80. А значит в придачу будут восьмидиапазонный автомат и полный привод.

Интересно только, для каких стран корейцы готовят будущий «рамник». В США нынешний Land Cruiser не продается из-за низкого спроса, а в Китае больше любят кроссоверы…

Видимо, выход такой новинки — это просто вопрос принципа, так как концерн Hyundai давно решил перегнать «Тойоту» по всем фронтам. Ну, а мы с интересом понаблюдаем, у кого вездеход получится лучше — в наших широтах такие авто традиционно пользуются почетом и уважением.