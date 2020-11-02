В Hyundai решили бросить вызов Toyota Land Cruiser 300

Фото производителя.
Как известно, Toyota до сих пор не проронила ни единого слова по поводу будущего Toyota Land Cruiser 300. Хотя шпионы уже разузнали, что новая генерация знаменитого «рамника» выйдет осенью 2021-го. И у него появится конкурент из Кореи.

Инсайдеры уверяют: уже скоро Hyundai выпустит не просто большой внедорожник, а рамную машину, которая не только бросит вызов тойотовской «трехсотке», а удивит своими возможностями на бездорожье. Также источники уверены, что корейская новинка получит трехлитровый турбодизель мощностью 278 л. с. от премиального кроссовера Genesis GV80. А значит в придачу будут восьмидиапазонный автомат и полный привод.

Интересно только, для каких стран корейцы готовят будущий «рамник». В США нынешний Land Cruiser не продается из-за низкого спроса, а в Китае больше любят кроссоверы…

Видимо, выход такой новинки — это просто вопрос принципа, так как концерн Hyundai давно решил перегнать «Тойоту» по всем фронтам. Ну, а мы с интересом понаблюдаем, у кого вездеход получится лучше — в наших широтах такие авто традиционно пользуются почетом и уважением.

новинки рынка, авторынок, новая модель, внедорожник, бездорожье
2 ноября 2020
569