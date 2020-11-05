Обновленный хетчбэк KIA Rio добрался до конвейера

Чем хетчбэк KIA Rio X отличается от прежнего «Икслайна», портал «АвтоВзгляд» рассказывал достаточно подробно. И с момента публикации первых снимков других подробностей не последовало: мы по-прежнему не знаем, как изменился интерьер, а также не можем сказать, насколько подорожает бестселлер корейской марки. Между тем, фанаты модели очень ждут свежей информации, ведь в 2020 году доли продаж седана и хетчбэка в семействе Rio оказались равны.

Впрочем, логично предположить, что салон пятидверки пройдет модернизацию по той же программе, что интерьер седана. Нетрудно предсказать и ценники: скорее всего, новинка окажется на 5000—50 000 рублей дороже своего предшественника — опять же, такие цены можно спрогнозировать, исходя из прайс-листов на обновленный трехобъемник.

Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», в прошлом году за KIA Rio своим кровным рублем проголосовало 90 000 наших сограждан, а в целом модель разошлась по стране тиражом в 900 000 экземпляров. На примере седана мы подробно рассказывали, что изменилось в машине, и почему производитель пошел на «лишние» для него траты.