Октябрьские продажи Toyota RAV4 «порвали» российский рынок кроссоверов

В октябре продажи Toyota RAV4 достигли велчины 3676 экземпляров, превысив показатели прошлого года на 114%. За 10 месяцев 2020-го года выбор в пользу японского кроссовера сделали 29 723 покупателя. Это лучший результат, продемонстрированный моделью за последние шесть лет.

В прошедшем октябре продажи новых легковых автомобилей и LCV в России, по данным АЕБ, выросли на 7% относительно октября 2019-го, достигнув уровня 154 164 штук. А за январь-октябрь 2020-го российский авторынок сжался на 12,1% по сравнению с прошлым годом — до 1,189 млн авто.

Резкий скачок продаж машин большинства марок в прошедшем октябре некоторые эксперты связывают с началом традиционного предновогоднего ралли на авторынке. Настроенные более скептично специалисты обьясняют всплеск покупательского интереса к новым машинам и, в особенности, к такой традиционно высоколиквидной на вторичном рынке модели как Toyota RAV4, с резким падением курса рубля в октябре. Люди банально избавлялись от российской валюты, покупая машины в стремлении сохранить сбережения.