Lamborghini сделала так, чтобы Huracan был еще заметнее

Суть спецсерии — в фирменном дизайн-пакете, предполагающем окраску кузова матовой эмалью очень неожиданных цветов: на выбор доступны кислотные оттенки зеленого, оранжевого, лазурного и желтого. При этом крыша, а также элементы переднего бампера и боковых порогов окрашены черным. Интерьер Lamborghini Huracan EVO Fluo Capsule — полностью черный. Но кнопка запуска мотора и эмблемы марки на подголовниках сидений декорированы в цвет кузова.

Объявлено, что дизайн-пакет Fluo Capsule будет доступен для всех суперкаров Huracan EVO 2021-го модельного года. О цене итальянский производитель очень быстрых автомобилей традиционно умалчивает. Потому что ценники — пожалуй, последнее, что волнует покупателей таких машин.

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» выяснял, кому и зачем в России нужен бескомпромиссный Lamborghini Huracan Performante. Подробности можно прочитать в материале с говорящим названием «Пытка по-итальянски».