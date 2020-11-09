Lamborghini сделала так, чтобы Huracan был еще заметнее

Фото производителя.
Компания Automobili Lamborghini выпустит ограниченную серию суперкаров Huracan EVO под названием Fluo Capsule. Портал «АвтоВзгляд» выяснял, почему миллионеры должны срочно купить именно такую машину.

Суть спецсерии — в фирменном дизайн-пакете, предполагающем окраску кузова матовой эмалью очень неожиданных цветов: на выбор доступны кислотные оттенки зеленого, оранжевого, лазурного и желтого. При этом крыша, а также элементы переднего бампера и боковых порогов окрашены черным. Интерьер Lamborghini Huracan EVO Fluo Capsule — полностью черный. Но кнопка запуска мотора и эмблемы марки на подголовниках сидений декорированы в цвет кузова.

Объявлено, что дизайн-пакет Fluo Capsule будет доступен для всех суперкаров Huracan EVO 2021-го модельного года. О цене итальянский производитель очень быстрых автомобилей традиционно умалчивает. Потому что ценники — пожалуй, последнее, что волнует покупателей таких машин.

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» выяснял, кому и зачем в России нужен бескомпромиссный Lamborghini Huracan Performante. Подробности можно прочитать в материале с говорящим названием «Пытка по-итальянски».

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9 ноября 2020
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