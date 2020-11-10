Что ждет российский автопром в ближайшем будущем

В рамках мероприятия руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев представит обзор ключевых трендов, которые определяют ландшафт авторынка сегодня. Вице-президент РОАД Денис Мигаль поделится своей точкой зрения на развитие вторичного авторынка. Автоэксперт с многолетним стажем, основатель merch-auto.ru и издательства «Короче, дилер» Александр Усольцев расскажет, как организовать процесс обучения сотрудников дилерских центров.

В конференции примет участие Тим Кинц — эксперт по ведению переговоров и продажам из США, автор книги «Без препятствий. Заключение сделок и ведение переговоров с конкретной целью». В рамках своего выступления он поделится принципами создания эффективного отдела продаж для дилерских центров. О главных аспектах работы с репутацией дилерского центра расскажет менеджер направления Trust & Safety Авито Авто Станислав Леонович. Спикерами «Высшей передачи» также станут:

– Сергей Филёв, руководитель отдела продаж Lexus, РОЛЬФ

– Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям КЛЮЧАВТО

– Артур Саркисян, директор по развитию CallTouch

– Вера Лемехова, руководитель маркетингового штаба ГК «Автомир»

– Вадим Иванов, CEO сервиса проверки истории автомобилей «Автотека»

– Алевтина Курпек, руководитель отдела маркетинга ГК Боравто и другие эксперты.

В рамках конференции состоятся не только выступления экспертов, но и дискуссии в интерактивном формате, а также онлайн-квиз с розыгрышем призов. Полная программа мероприятия доступна на сайте, для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.