Hyundai зарегистрировала в России странные названия для новых моделей

Hyundai оформила права на названия Palisus, Palibrus и Palihans — они могут применяться для автомобилей, внедорожников и вездеходов (это зафиксировано документом). Это значит, что теоретически корейцы имеют возможность вывести на рынок машины под такими именами.

Правда, многие марки регистрируют самые разные словоформы, что называется, «про запас». Скажем, родной АВТОВАЗ имеет в закромах наименования Onega, Fortuna, Ladoga, Svoboda, Slavia, Quanta и Preosa. Также вазовцам принадлежат Binar, XRave, Xcite, Excite, X Path, Expira, Intriga и некоторые другие.

Впрочем, корейцы все активнее осваивают новые сегменты, так что новые имена им точно понадобятся. Как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», в Hyundai даже решили бросить вызов Toyota Land Cruiser 300.