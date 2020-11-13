Bugatti привезет в Россию гиперкар за 275 миллионов

Да, этот монстр пугает не только изображениями, но и начинкой. В арсенале Bugatti Chiron Pur Sport — могучий W16 объемом 8 литров, выдающий 1500 сил дури и 1600 Нм тяги.

Согласно документации, заявка на регистрацию патента рассматривалась больше шести месяцев, вот только приедут ли сами гиперкары в нашу страну — пока загадка. Как известно, наличие патента еще не означает, что автомобиль в действительности поступит в продажу. Скажем больше: промышленный образец и вовсе может не являться машиной — скажем, коллекционной игрушкой-моделью или подарочным сувениром.

Как бы то ни было, мы не сомневаемся в том, что в России найдутся покупатели зловещего суперкара. Даже невзирая на его отпугивающую стоимость — в Старом Свете лимитированная новинка предлагается за 3 000 000 евро, что в переводе на наши деньги составит 275 000 000 рублей.