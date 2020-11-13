Ferrari представила новую 1000-сильную «открывашку» SF90 Stradale

Жесткая складная крыша Ferrari SF90 Stradale сделана из алюминия. Она открывается за 14 секунд и съедает всего 100 литров багажного отсека.

Помимо прочего, спорткар обзавелся уменьшенными передними стойками, иной компоновкой лобового стекла и стеклянным ветрозащитным экраном в области подголовников. Клиренс «пузотерки» стал на 20 мм ниже. В общем, с аэродинамикой у Ferrari SF90 Stradale все в порядке. Да, он уделывает таких монстров, как Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse и Porsche 918 Spyder.

О том, сколько будет выпущено таких «зажигалок», пока не сообщается. Между тем, даже имея в кармане много миллионов, есть большие риски не стать владельцем «Феррари». Портал «АвтоВзгляд» не без удовольствия расскажет почему.