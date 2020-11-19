Названа дата появления в России нового купе-кроссовера Infiniti QX55

Стоит добавить, что при создании Infiniti QX55 японцы уделили особое внимание подвеске, чьи настройки наверняка оценят любители динамичной езды. А еще новинку нафаршировали целой кучей умной и полезной электроники, отвечающей за безопасность и комфорт.

Российские спецификации и цены будут объявлены позже.