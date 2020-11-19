Названа дата появления в России нового купе-кроссовера Infiniti QX55

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве Infiniti, новый кроссовер QX55 появится на российском рынке в августе 2021 года.
Автомобиль получит рядный четырехцилиндровый турбированный мотор с изменяемой степенью сжатия, выдувающий с двух литров объема 249 сил мощности. В пару ему приставлен вариатор, распределяющий тягу на обе оси. Эта связка агрегатов уже знакома нам по кроссоверу Infiniti QX50, отлично зарекомендовав себя в различных эксплуатационных условиях.
Стоит добавить, что при создании Infiniti QX55 японцы уделили особое внимание подвеске, чьи настройки наверняка оценят любители динамичной езды. А еще новинку нафаршировали целой кучей умной и полезной электроники, отвечающей за безопасность и комфорт.
Российские спецификации и цены будут объявлены позже.