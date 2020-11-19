Представлен новый Mercedes-Maybach: скоро у всех олигархов страны

С декором кузова немцы тоже расстарались. У «Майбаха» — собственная решетка радиатора, эксклюзивные колеса и другие любопытные штрихи, вроде светящихся эмблем на стойках кузова. Если будущему владельцу захочется еще больше уникальности, можно заказать традиционную для этой машины двухцветную окраску (на выбор есть десять сочетаний цветов). Выдвижные ручки дверей — стандартное оборудование.

Задняя часть салон сделана еще технологичнее и роскошнее. К подогреву, вентиляции и массажу двух раздельных сидений добавлены другие излишества. Как вам отдельный обогрев для шеи, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня? А как миллионерам вообще жилось без подставки для ног со встроенным вибромассажем? И, конечно, страшно представить, что ремни безопасности до этого не имели «ассистента», способного услужливо подать лямку.