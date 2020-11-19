Представлен новый Mercedes-Maybach: скоро у всех олигархов страны

Немцы сделали, как положено: длиннобазный S-класс растянули еще на 18 сантиметров, чтобы 5,5-метровый «Майбах» уж точно выделялся на фоне «обычных» «Мерседесов». А как иначе? Сзади простором радует и стандартная «длиннобазка», но флагманский седан должен просто поражать свободой пространства! А еще ребятам из Штутгарта важно было утереть нос конкурентам из Крю, сотворив машину больше, чем Bentley Flying Spur.
С декором кузова немцы тоже расстарались. У «Майбаха» — собственная решетка радиатора, эксклюзивные колеса и другие любопытные штрихи, вроде светящихся эмблем на стойках кузова. Если будущему владельцу захочется еще больше уникальности, можно заказать традиционную для этой машины двухцветную окраску (на выбор есть десять сочетаний цветов). Выдвижные ручки дверей — стандартное оборудование.
Задняя часть салон сделана еще технологичнее и роскошнее. К подогреву, вентиляции и массажу двух раздельных сидений добавлены другие излишества. Как вам отдельный обогрев для шеи, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня? А как миллионерам вообще жилось без подставки для ног со встроенным вибромассажем? И, конечно, страшно представить, что ремни безопасности до этого не имели «ассистента», способного услужливо подать лямку.
Еще один «слуга» — электропривод дверей, который не только откроет и закроет «калитку», но и ненавязчиво поможет, если человек хочет сделать это сам. Другая гордость интерьерщиков — адаптивное освещение, позволяющее настроить цвет, яркость и направление. Ведь одно дело — работать за откидным столиком и совсем другое — неспешно потягивать игристое. К слову, встроенный холодильник и набор бокалов тоже имеются.
В общем, Mercedes заготовил для гедонистов отменный новогодний подарок (здоровье этих самых гедонистов при аварии сберегут задние подушки безопасности). И немецкая марка клятвенно обещает, что главным клиентам заказанные «Майбахи» успеют передать до того, как кремлевские куранты отобьют полночь с 31 декабря на 1 января. О ценах пока ни слова. Но ориентир изветен: машины нынешнего поколения отдают по 11 000 000 рублей.
Что еще осталось нераскрытым, так это перечень модификаций. Хотя кого он, на самом деле, волнует? Для человека, который будет сидеть сзади, мощность — явно третьестепенный параметр. Как и число цилиндров мотора под капотом. Однако концерн Daimler пообещал сохранить для топовых модификаций сумасшедший двигатель V12, который еще больше отдалит «Майбах» от других версий S-класса.