Немцы снова возвращают на российский рынок Volkswagen Golf

На российском рынке Volkswagen Golf-8 будет представлен только в комплектации Exclusive и версией GTI.

Golf Exclusive предложат клиентам со 150-сильным бензиновым мотором (то ли хорошо известным 1.4 TSI, то ли новым 1,5-литровым) в паре с 8-ступенчатым «роботом» DSG. Машина будет комплектоваться матричными светодиодными фарами, 17-ыми дисками, а также многофункциональным кожаным рулем с подогревом вместе с водительским сидением ErgoActive с электроприводом и массажом. Среди доступных опций указаны ассистент парковки, камера заднего вида, система контроля слепых зон, цифровая приборная панель, интерфейс App-Connect, система бесключевого доступа, беспроводная зарядка для телефона и трехзонный климат-контроль.

Обещанный нам Golf GTI оснащается двигателем мощностью 245 л. с. и 7-ступенчатой «коробкой» DSG. дополнен спортивными элементами экстерьера и интерьера, а также 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Richmond, черной обивкой потолка и спортивными сиденьями спереди. О дате начала продаж и ценах на Volkswagen Golf-8 для России компания предпочитает пока молчать.