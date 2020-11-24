Стартовали продажи обновленных моделей семейства Renault Logan и Sandero

Теперь покупатели могут приобрести Renault Logan, Sandero, Logan Stepway и Sandero Stepway в новом серебристом цвете. Фирменный логотип на решетке радиатора автомобилей отныне украшает глянцевая окантовка в фирменном стиле Renault.

Для Sandero Stepway в комплектации Drive стала доступна тонировка задних стекол. На автомобилях полностью изменен материал обивки сидений и появилась новая прострочка. У версий с двигателем 1,6 л. (113 л. с.) как с механической коробкой передач, так и с вариатором CVT X-Tronic? изменился дизайн ручек КП.

Renault Logan и Sandero в серии Stepway City можно заказать с новым дизайн-пакетом. В таком исполнении они получили декоративные элементы отделки кузова с рисунком под карбон на дверях, багажнике, зеркалах заднего вида и боковых стойках в виде «шашечек» с буквами «City». Сиденья получили новую контурную прострочку насыщенного зеленого цвета. Обновленные Logan и Sandero предлагаются по цене от 675 000 и 685 000 рублей соответственно.