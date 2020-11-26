У семейства KIA Ceed — новая гамма моторов

Фото производителя.
На нашем рынке семейство KIA Ceed до сих предлагается с тремя моторами: атмосферным 1.6 MPI мощностью 128 л. с. и двумя турбированными 1.4 T-GDI (140 л. с.) и 1.6 T-GDI (200 л. с.). Но теперь, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на глобальном уровне двигатель 1.4 T-GDI уходит в отставку.

На смену заслуженному агрегату приходит свежий двигатель 1.5 T-GDI из новейшего семейства Smartstream: его отличают турбонаддув, непосредственный впрыск топлива, фирменная система управления клапанами CVVD, рециркуляция выхлопных газов и сажевый фильтр GPF. С полутора литров рабочего объема инженеры «сняли» 160 л. с. и 253 Нм.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

С новым мотором KIA Ceed стал быстрее, экономичнее и экологичнее. Кроме того, у модели теперь появилось мягкогибридное исполнение, у которого есть 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при старте, а также способный глушить и заводить ДВС на скоростях до 125 км/ч.

Правда, нас все эти новшества пока не касаются. В Европе машины, оснашенные 1.5 T-GDI, уже доступны для заказа, то российское представительство пока раздумывает, нужен ли нам столь современный (а значит, технически сложный) двигатель. Поэтому старый 1.4 T-GDI пока остается.

Между тем, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», под знавес года KIA удивила шквалом новинок. Корейская марка только что вывела Sorento четвертого поколения, а также глубоко обновленный рамный Mohave. В «младшей лиге» премьеру справил рестайлинговый кросс-хетч Rio X.

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26 ноября 2020
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