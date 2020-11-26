У семейства KIA Ceed — новая гамма моторов

С новым мотором KIA Ceed стал быстрее, экономичнее и экологичнее. Кроме того, у модели теперь появилось мягкогибридное исполнение, у которого есть 48-вольтовый стартер-генератор, помогающий при старте, а также способный глушить и заводить ДВС на скоростях до 125 км/ч.

Правда, нас все эти новшества пока не касаются. В Европе машины, оснашенные 1.5 T-GDI, уже доступны для заказа, то российское представительство пока раздумывает, нужен ли нам столь современный (а значит, технически сложный) двигатель. Поэтому старый 1.4 T-GDI пока остается.

Между тем, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», под знавес года KIA удивила шквалом новинок. Корейская марка только что вывела Sorento четвертого поколения, а также глубоко обновленный рамный Mohave. В «младшей лиге» премьеру справил рестайлинговый кросс-хетч Rio X.