Названа новая дата премьеры Toyota Land Cruiser 300

Совсем недавно японское издание BestCarWeb.jp со ссылкой на собственные источники сообщало: премьера Land Cruiser 300 пройдет не раньше следующего сентября. Однако теперь журналисты ресурса уверены, что дебют долгожданной «трехсотки» состоится гораздо раньше — в апреле. В качестве источника информации называются дилеры марки.

Также продавцы придерживаются общеизвестной версии, будто новинка сохранит рамную конструкцию, но избавится от двигателей V8. Вместо «восьмерок» неофициально анонсированы турбомоторы V6 — бензиновый и дизельный, притом на первый навесят гибридную надстройку.

Что же, будем надеяться и ждать: как известно, в России «крузак» приобрел статус культовой модели. Именно поэтому внедорожник, несмотря на преклонный возраст версии Land Cruiser 200, до сих пор пользуется спросом. С другой стороны, возникшая пауза со сменой поколений, похоже, дает фанатам последний шанс заиметь 8-цилиндровую «Тойоту».

А тех, кого интересуют «японки» попроще, наверняка заинтересует следующая новость: при покупке кроссовера RAV4 теперь можно рассчитывать не только на низкий ежемесячный платеж, но также на гарантию обратного выкупа от официального дилера.