АВТОВАЗ продолжает бить по покупателям своими машинами

Вообще, рекордным для марки LADA был декабрь 2013, когда клиенты расхватали 38 948 машин. И в нынешнем ноябре российскому автогиганту не хватило совсем немного, чтобы побить этот показатель. При этом сами вазовцы признают: возникший аиотаж — заслуга не только частников, которые спасают обесценивающиеся сбережения, но и программы опережающих госзакупок автомобилей.

По традиции первое место по продажам заняла LADA Granta — ее результатат 14 540 (+15,6%) отгруженных машин. Чуть хуже продается более дорогая LADA Vesta, которую выбрали 11 771 россиян (+35,3%). А замыкает тройку лидеров нестареющий Largus.

Впрочем, рестайлинг для «Ларгуса» уже давно заготовлен. Кроме того, в Тольятти готовят большое обновление внедорожника LADA Niva, который до этого продавался под маркой Chevrolet. Притом новинку представят публике даже раньше, чем планировалось.