Россияне меняют подержанные BMW на новые Cheryexeed

Итак, чуть больше, чем за месяц продаж было реализовано 103 экземпляра модели Cheryexeed TXL, цены на которую стартуют с отметки 2 069 900 рублей, а ее топовая комплектация Flagship обойдется 2 219 900 рублей — для китайского авто, согласитесь, немало. Тем не менее, что любопытно, именно на последнюю пришлось больше всего реализаций — авто выбрали 94% покупателей! Но еще любопытнее тот факт, что среди них немало (почти половина) бывших владельцев Lexus RX, BMW X3, BMW X5, Infiniti QX80 и Range Rover! Эти граждане, воспользовавшись программой Trade in, избавились от своих «немцев-японцев-англичан» 2015—2017 годов выпуска и пересели на не менее премиального, по их мнению, «китайца»!

Что ж: хозяин — барин, как говорится. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе премьерного тест-драйва машины, до реального премиума тут еще довольно далеко, хотя, согласимся, Cheryexeed TXL и выглядит, и едет довольно неплохо, а уж по части нафаршированности опциями комфорта — так и просто молодец (подробности можно узнать здесь). Однако в целом он уступает по рулежке даже подержанным «баварцам», а по качеству материалов — своему британскому «аналогу». Да «Лексус» с «Инфинити» дают ему фору хотя бы отсутствием таких огрехов сборки, как странные щели между кузовными панелями, на которые портал «АвтоВзгляд» просто не мог не обратить внимания во время теста.

С другой стороны, TXL явно берет конкурентов ценой и вкусными предложениями: авто, в частности, можно взять в рассрочку и даже без первоначального взноса.