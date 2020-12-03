Россияне меняют подержанные BMW на новые Cheryexeed

Фото avtovzglyad.ru
На какие цифры продаж рассчитывала марка Chery, выводя на наш рынок свой премиальный бренд Cheryexeed, сказать сложно: китайцы весьма неохотно рассказывают о своих тактиках и стратегиях. Однако, судя по тональности свежего пресс-релиза российского офиса марки, они вполне довольны первыми результатами. Хотя портал «АвтоВзгляд» больше заинтересовали другие подробности из этого отчета.

Итак, чуть больше, чем за месяц продаж было реализовано 103 экземпляра модели Cheryexeed TXL, цены на которую стартуют с отметки 2 069 900 рублей, а ее топовая комплектация Flagship обойдется 2 219 900 рублей — для китайского авто, согласитесь, немало. Тем не менее, что любопытно, именно на последнюю пришлось больше всего реализаций — авто выбрали 94% покупателей! Но еще любопытнее тот факт, что среди них немало (почти половина) бывших владельцев Lexus RX, BMW X3, BMW X5, Infiniti QX80 и Range Rover! Эти граждане, воспользовавшись программой Trade in, избавились от своих «немцев-японцев-англичан» 2015—2017 годов выпуска и пересели на не менее премиального, по их мнению, «китайца»!

Что ж: хозяин — барин, как говорится. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд» в ходе премьерного тест-драйва машины, до реального премиума тут еще довольно далеко, хотя, согласимся, Cheryexeed TXL и выглядит, и едет довольно неплохо, а уж по части нафаршированности опциями комфорта — так и просто молодец (подробности можно узнать здесь). Однако в целом он уступает по рулежке даже подержанным «баварцам», а по качеству материалов — своему британскому «аналогу». Да «Лексус» с «Инфинити» дают ему фору хотя бы отсутствием таких огрехов сборки, как странные щели между кузовными панелями, на которые портал «АвтоВзгляд» просто не мог не обратить внимания во время теста.

С другой стороны, TXL явно берет конкурентов ценой и вкусными предложениями: авто, в частности, можно взять в рассрочку и даже без первоначального взноса.

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3 декабря 2020
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