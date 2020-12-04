Как поклонники УАЗ отреагировали на фото нового «Хантера»

Своими фантазиями, которые УАЗ выставил на всеобщее обозрение, поделился Сергей Крицберг. Дизайнер решил представить, как можно было бы осовременить интерьер вечного живого «Хантера», который ведет свою родословную от советского внедорожника УАЗ-469.

Однако вместо восторгов участники групп в соцсетях набросились на авторов публикации с критикой! Но критиковали не дизайнера, а… завод. Фанаты российского автопрома справедливо заметили, что УАЗ только дразнит их чужими картинками, продолжая выпускать свои машины практически без изменений.

— Ну, сделайте уже хоть что-нибудь, — буквально взмолился один из пользователей. Между тем, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», УАЗ мог бы поставить на конвейер рестайлинговый «Патриот», который прозвали «русским Prado». Но этот проект поставлен на паузу…

Кстати, для тех, кто владеет старыми «Хантерами» и «Патриотами» Минский моторный завод приготовил любопытную новость. Белорусские двигателестроители создали новый дизель, который, в первую очередь, адресован автомобилям УАЗ.