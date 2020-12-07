Эксперты назвали Infiniti QX50 очень выгодной покупкой

Фото производителя.
В США есть такое издание как Consumer Guide, которое считают чуть ли не главным журналом для потребителей, очень уважая его публикации. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», статус «Лучшей покупки» эксперты присудили японскому премиум-кроссоверу Infiniti QX50.

Consumer Guide составляет рейтинги, оценивая потребительские качества каждого автомобиля. И QX50 от Infiniti заслужил высокие оценки по всем пунктам. К слову, модель получает титул «Лучшая покупка в своей классе» уже в третий раз.

Кстати, в декабре Infiniti предлагает приобрести кроссоверы QX50 и QX60 по специальной кредитной программе со ставкой 5,5% годовых. Кроме того, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в портфеле японской премиум-марки есть и другие интересные предложения.

И еще. Японцы наконец-то выкатили наследника легендарной «кепки» FX — новейший купеобразный кроссовер Infiniti QX55. Более того: нам удалось узнать, когда же кросс-купе поступит в продажу.

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7 декабря 2020
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