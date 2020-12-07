Эксперты назвали Infiniti QX50 очень выгодной покупкой

Consumer Guide составляет рейтинги, оценивая потребительские качества каждого автомобиля. И QX50 от Infiniti заслужил высокие оценки по всем пунктам. К слову, модель получает титул «Лучшая покупка в своей классе» уже в третий раз.

Кстати, в декабре Infiniti предлагает приобрести кроссоверы QX50 и QX60 по специальной кредитной программе со ставкой 5,5% годовых. Кроме того, как выяснил портал «АвтоВзгляд», в портфеле японской премиум-марки есть и другие интересные предложения.

И еще. Японцы наконец-то выкатили наследника легендарной «кепки» FX — новейший купеобразный кроссовер Infiniti QX55. Более того: нам удалось узнать, когда же кросс-купе поступит в продажу.