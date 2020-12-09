Названы модели, которые в России дешевеют медленнее всего

Фото: АВТОВАЗ.
Сейчас многие россияне воспринимают покупку автомобиля как инвестицию: то есть в автосалоны люди идут не столько за новой машиной, сколько за тем, чтобы спасти свои сбережения от инфляции. И при таком раскладе, конечно же, лучше выбрать ту модель, которая через время сохранит наибольшую остаточную стоимость.

В самом младшем классе медленнее других дешевеет KIA Picanto: если выбрать литровую версию с механической коробкой, через 5 лет она сохранит 93,7% от своей первоначальной стоимости. Чуть менее выгоден Hyundai Solaris — его остаточная стоимость составляет 88,1%, притом наибольшую сохранность потраченных на покупку средств демонстририрует хетчбэк со старшим мотором 1.6 и автоматической коробкой передач.

В гольф-классе несомненный лидер — Toyota Corolla. Пятилетнее владение японским седаном с мотором 1.3 и «механикой» уменьшает его стоимость до 84% от салонного прайса. Среди машин покрупнее выделяется Mazda6 с показателем 90,9% для двухлитрового седана на «ручке». А замыкает список леговушек родная LADA Largus Cross! Как подсчитали эксперты агентства «Автостат», результат кросс-версии универсала — 82,4%.

Поэтому неудивительно, что АВТОВАЗ готовит для «Ларгуса» не смену поколений, а глобальное обновление. Еще одна модель, которой предстоит «большая перестройка» — LADA Niva. Ее облик недавно рассекретили фотошпионы, а нам удалось разузнать некоторые подробности об этой машине.

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9 декабря 2020
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