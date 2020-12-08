Когда камеры «не заметят» разговор по телефону за рулем

— Система определяет нарушение по характерным признакам. Один из обязательных параметров — это движение, — заявил замглавы дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Москвы Егор Чернов.

Если машина с не пристегнутым водителем или смартфоном в руке автомобилиста стоит на светофоре, штраф не придет, сообщает издание «Говорит Москва».

— Но стоит тронуться — телефон нужно отложить в сторону, а ремень пристегнуть обратно, — пояснил чиновник. По данным ЦОДД, за прошедшую неделю дорожные камеры в Москве зафиксировали около тысячи случаев, когда водители не были пристегнуты или разговаривали по телефону за рулем.

Напомним, что камеры, штрафующие за такие нарушения, располагаются в следующих точках Москвы: на внутренней стороне ТТК, (ул. 2-я Бауманская, д. 5, стр. 5; внутренней стороне Садового кольца (напротив д. 3, стр. 5 по Сухаревской площади); Северо-Восточной хорде ( у д. 19А, стр. 4 по 1-й ул. Измайловского Зверинца и д. 23 по Окружному приезду); Мичуринском проспекте, д. 80; Звенигородском шоссе (у д. 9 по 3-у Силикатному проезду при движении в направлении МКАД); Проектируемом проезде №7031 (ООТ «Летово», Сосенском поселение) и на проспекте Вернадского, д. 7 по направлению в центр.