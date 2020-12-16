Honda отзывает 2 000 000 небезопасных автомобилей

Львиная доля отозванных автомобилей приходится на североамериканский рынок. Как выяснилось, в седанах, сошедших с конвейера в минувшем и нынешнем годах, некорректно работает программное обеспечение, отвечающее, в частности, за работу головного дисплея, камеру заднего вида, а также «дворники» и «поворотники».

Еще одной причиной, связанной с сервисной акцией, является возможность короткого замыкания в блоке стеклоподъемников Honda CR-V, 2002—2006 годов выпуска. А это, как не трудно догадаться, может вызвать возгорание автомобиля.

Представители дилерских центров обновят прошивку и исключат возможные неполадки. Разумеется, бесплатно. Впрочем, к России это не относится. На нашем рынке новый Accord не продается, а кроссовер CV-R был представлен совсем в иных спецификациях.