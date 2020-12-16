Производство Jaguar XE и XF прекращено из-за коронавируса

Как передает Guardian, сборку двух моделей не начнут раньше Рождества. А вот производство спорткара F-Type на предприятии продолжается.

Напомним, что британцы показали обновленные версии Jaguar XE и XF минувшей осенью, и доработки оказались весьма существенны. Скажем, для XE предложили гибридную версию с дизельным мотором. Тем не менее, такая модернизация может стать последней в жизни обеих моделей. Уже давно ходят слухи, что XE и XF хотят отправить в отставку, а их место займет одна единственная, совершенно новая модель. Сбой, вызванный коронавирусом, может приблизить этот момент.

Судьба флагманского XJ пока также под вопросом. Выпуск преемника уже откладывали, а теперь начались разговоры, что из-за финансовых трудностей от проекта придется и вовсе отказаться.