Новый KIA Carnival готов к продажам в России

Фото производителя.
Марка KIA оформила сертификационные документы на новое поколение модели Carnival. Как напоминает портал «АвтоВзгляд», Carnival возвращается на российский рынок после долгого отсутствия: в нашей стране корейцы не торговали минивэнами больше 10 лет.

Мы уже говорили, что со сменой поколений KIA Carnival стал больше похожим на кроссовер, нежели на классический «бус», которые покупают большие семьи или компании. Чтобы добиться этого эффекта, дизайнеры выделили капот и прорисовали мощные колесные арки. К слову, в официальном релизе новинку называют «кроссвэн».

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», в России Carnival четвертого поколения будет предлагаться с бензиновым V6 объемом 3,5 литра (249 л. с.), а также с дизельным мотором на 2,2 литра (199 л. с.). В обоих случаях заявлены передний привод и восьмиступенчатый «автомат».

Дату начала продаж новинки российский офис KIA обещает раскрыть позднее. Но уже сейчас понятно, что корейцы не будут торопиться до Нового года, а очередную порцию подробностей раскроют уже в январе.

И продолжая тему. KIA Seltos готов к смене модельного года. Корейцы расширили комплектации, а вместе с тем утяжелили автомобиль в плане цены. Портал «АвтоВзгляд» изучил обновления и прайс-листы.

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17 декабря 2020
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