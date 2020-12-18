Продажи LADA в Европе продолжают стремительно падать

В Европе LADA была представлена тремя моделями: Granta, Vesta и 4х4. В одних странах продавались все три модели (к примеру, в Латвии), в других — только «Веста» и «Нива» (скажем, в Германии), в третьих — исключительно «вездеход» (Испания).

Покупательский спрос на тольяттинскую продукцию, пусть и небольшой, обуславливался главным образом весьма демократичными прайсами. Та же «Нива» предлагалась по цене в 12 000 — 15 000 евро, что для европейцев с их зарплатами — не шибко большие деньги.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), в ноябре в странах Евросоюза дилеры реализовали 105 автомобилей с ладьей на капоте, а это на 64% меньше, чем в последнем осеннем месяце 2019, когда из шоу-румов выехали 293 машины. Если российский рейтинг автомобильных марок LADA возглавляет, продавая больше всех авто, то европейский — замыкает.

Что касается результатов за неполный 2020 год (январь-ноябрь), то граждане стран Евросоюза приобрели 1958 тольяттинских машин, что на 56,9% меньше чем в 2019 (4547 единиц). И тут разница уже ощутима.