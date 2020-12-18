Чем опасен для автомобиля дешевый антифриз

Нет ничего приятнее и привлекательнее, чем получить скидку или подарок. А еще лучше — в тандеме. Продавцы подделок хорошо знакомы с этой чертой русской души и регулярно ей пользуются, гримируют откровенный контрафакт табличками с дисконтом и подарочными наборами. С моторным маслом народ уже разобрался, почувствовал опасность и строго подходит к выбору, а вот с охлаждающими жидкостями до сих пор попадается на удочку злоумышленников, теша себя надеждами, что, мол, да какая разница, деды и вовсе воду заливали и спокойно ездили. Что ж, пора подвести черту и закрепить печальные последствия использования подделок антифриза. Дабы неповадно было.
Сделанная в гараже ОЖ, при изготовлении которой были нарушены все правила и рекомендации, а из верного сохранили только цвет, замерзает. Пока мороз 4—5 градусов, такая субстанция с горем пополам сохраняет жидкое состояние, но стоит зиме, как следует взяться за свое холодное дело, как «экономная» или «скидочная» жидкость превратится в лед, попутно создавая трещины не только в трубках системы и бачке, но и в радиаторе. А самое печальное — в головке блока цилиндров. Представляете, во сколько сейчас обойдется замена радиатора? А как насчет ГБЦ?
Идем дальше: этиленгликоль, который входит в состав антифризов, из-за дороговизны заменяется кислотами, которые просто разъедают всю систему охлаждения изнутри. Это, конечно, здорово разочарует тех, кто решил сэкономить на «охлаждайке» перед летним сезоном. Но факт остается фактом: вместе с канистрой подобного «коктейля» следует озаботиться покупкой новых шлангов, помпы, а также, если найдется «по скидке», сразу заказать радиатор. Скоро пригодится.
Следующим пунктом в списке идет метанол: все знают, что его пары вредны для здоровья, но мало кто догадывается, что он еще и пожароопасен. А в тандеме с протечками из-за изношенной и проеденной кислотами системы охлаждения, такая ОЖ превращает автомобиль в латентный факел на колесах. Стоит оно того?
Поддельные антифризы имеют свойство выпадать осадком, забивая систему охлаждения. Первой в таком случае из строя выйдет помпа, которая вынуждена будет прокачивать бурую жижу через все патрубки, шланги и каналы с большей нагрузкой. Мало того, что при замене насоса придется отдельно заплатить и за новый ремень ГРМ, так еще и сам узел стоит недешево. На некоторые модели моторов такой ремонт может стоить и 15 000, и 20 000 рублей. Неплохо сэкономили!
Экономика должна быть экономной, но выбирать нужно, исходя из качества и соответствия требованиям, а не из цены. Читать форумы, искать лучшее решение и предложение — единственный верный способ получить необходимое за меньшую стоимость, при этом не попавшись на удочку злоумышленников и не схоронив собственными руками самый дорогой узел личного автомобиля — мотор. А ведь перегрев — самый короткий путь к переборке, а то и комплексной замене агрегата.