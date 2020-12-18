Чем опасен для автомобиля дешевый антифриз

Нет ничего приятнее и привлекательнее, чем получить скидку или подарок. А еще лучше — в тандеме. Продавцы подделок хорошо знакомы с этой чертой русской души и регулярно ей пользуются, гримируют откровенный контрафакт табличками с дисконтом и подарочными наборами. С моторным маслом народ уже разобрался, почувствовал опасность и строго подходит к выбору, а вот с охлаждающими жидкостями до сих пор попадается на удочку злоумышленников, теша себя надеждами, что, мол, да какая разница, деды и вовсе воду заливали и спокойно ездили. Что ж, пора подвести черту и закрепить печальные последствия использования подделок антифриза. Дабы неповадно было.

Сделанная в гараже ОЖ, при изготовлении которой были нарушены все правила и рекомендации, а из верного сохранили только цвет, замерзает. Пока мороз 4—5 градусов, такая субстанция с горем пополам сохраняет жидкое состояние, но стоит зиме, как следует взяться за свое холодное дело, как «экономная» или «скидочная» жидкость превратится в лед, попутно создавая трещины не только в трубках системы и бачке, но и в радиаторе. А самое печальное — в головке блока цилиндров. Представляете, во сколько сейчас обойдется замена радиатора? А как насчет ГБЦ?