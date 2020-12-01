Хитрости холодного пуска: как правильно прогревать двигатель зимой

Сонмы технологических и высококвалифицированных комментариев о пустом расходовании топлива и повышенных выбросах в атмосферу многострадальной планеты наводнили «паутину»: зачем жечь горючку на месте, когда двигатель уже не требует прогрева. Стартуй, как есть, и почувствуй себя Гретой.
Россияне поверили, прочувствовали всю горечь экологической обстановки, и стартанули. Изо всех сил стартанули, как требует геном. А потом дружно написали в соцсетях, какие ненадежные и хлипкие теперь производят машины. То ли дело раньше, когда и железо было толще, и краску не берегли, и моторы делали все сплошь миллионниками. А сейчас все одноразовое, аки пластиковый стаканчик. Знакомые рассуждения, не правда ли?
Однако с реальностью они ничего общего не имеют. Раньше берегли, как зеницу ока, вот и ходило все по сто лет. А сегодня всех будоражит только экономия да экология, чем активно пользуются маркетологи, вынуждая покупать вещи втрое чаще. Чтобы на их удочку не попадаться, достаточно лишь разобраться с теорией.
Для чего необходимо греть двигатель на холостых оборотах перед началом движения, то есть перед нагрузкой? Во-первых, металлические элементы, как известно, под воздействием температуры расширяются, и эта деформация в двигателе заложена изначально, в момент проектирования и последующего выпуска «в люди». То есть «на холодную» мотор работает в несколько неправильном режиме. Тоже самое касается, к слову, и трансмиссии.
Второй важный момент — масло. Оно должно не только разойтись по узлам и агрегатам из поддона, но и прогреться, стать более жидким для корректного выполнения своей ключевой обязанности — смазки.
Третий пункт — резиновые прокладки и различные сальники, которые тоже становятся крайне хрупкими на морозе. Если сальник «даванет», то масло окажется на асфальте, а двигатель — в ремонте. А то и на приемке «чермета».
Сложив всех троих воедино, получаем ответ — двигатель греть надо. Осталось только узнать как долго это следует делать. Идеальный вариант — до рабочей температуры. Но, во-первых, это долго, а во-вторых, тот же дизель «на холостых» просто не прогреется.
Вывод напрашивается сам собой: дождаться надо момента, когда стрелка температуры достигнет первой отметки на шкале, поднимется совсем немного, а после уже можно начинать движение. Но не в режиме «педаль в пол», а выдерживая обороты не более 2000. Чтобы выехать из двора — достаточно, а к моменту попадания на трассу или широкую улицу мотор уже прогреется до рабочих диапазонов.
Тем же, кто стоит стеной за зеленые тренды, хочется напомнить об острой проблеме мусорных свалок и минимальном проценте переработки вторсырья в глобальном масштабе. Простыми словами, проездив на одном и том же автомобиле много лет, можно сделать для матушки-природы куда больше добра, чем меняя машину каждые три года. А для этого необходимо заботиться о ключевых агрегатах, содержать их в порядке и регулярно проводить диагностику и ТО. Но самое важное — корректно использовать. Для мотора — прогревать. Не желаете коптить небо? Установите предпусковой подогреватель. Финны, например, ставят электрический «фен», который не коптит совсем. Но двигатели своих авто греют в обязательном порядке.