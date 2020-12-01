Хитрости холодного пуска: как правильно прогревать двигатель зимой

Однако с реальностью они ничего общего не имеют. Раньше берегли, как зеницу ока, вот и ходило все по сто лет. А сегодня всех будоражит только экономия да экология, чем активно пользуются маркетологи, вынуждая покупать вещи втрое чаще. Чтобы на их удочку не попадаться, достаточно лишь разобраться с теорией.

Для чего необходимо греть двигатель на холостых оборотах перед началом движения, то есть перед нагрузкой? Во-первых, металлические элементы, как известно, под воздействием температуры расширяются, и эта деформация в двигателе заложена изначально, в момент проектирования и последующего выпуска «в люди». То есть «на холодную» мотор работает в несколько неправильном режиме. Тоже самое касается, к слову, и трансмиссии.

Второй важный момент — масло. Оно должно не только разойтись по узлам и агрегатам из поддона, но и прогреться, стать более жидким для корректного выполнения своей ключевой обязанности — смазки.

Третий пункт — резиновые прокладки и различные сальники, которые тоже становятся крайне хрупкими на морозе. Если сальник «даванет», то масло окажется на асфальте, а двигатель — в ремонте. А то и на приемке «чермета».