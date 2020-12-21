Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Экспeрты агeнтства «Автостат» рассказали о самых популярных подержанных иномарках, которые пользовались наибольшим спросом в ноябре. Кстати, из 376 000 проданных машин, 74% — это автомобили иностранных брендов.
Лидером продаж оказался Ford Focus. В ноябре 12 300 автомобилей этого бренда поменяли хозяев. На втором месте расположился Hyundai Solaris (10 900 штук), а на третьем соплатформенный KIA Rio (10 800 штук). Четвертое место досталось Toyota Corolla (9600 штук).
Далее идет Chevrolet Niva и Toyota Camry с одинаковым результатом 7800 проданных машин. За ними следует народный седан Renault Logan (7500 штук), Volkswagen Polo (6600 штук) и семейство Opel Astra (5900 шт. тыс.). А замыкает десятку Skoda Octavia с результатом 5600 реализованных лифтбэков.