Автомобили

Автопром Названы самые популярные подержанные иномарки в России Фото из открытых источников

В ноябре 2020 года в России продали 376 000 подержанных машин. Это значит, что наши покупатели не теряют интереса к «бэушным» машинам, так как «вторичка» предлагает большой выбор автомобилей разных классов и ценовых категорий. При этом лидеры рынка не меняются который год.