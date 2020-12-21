Названы самые популярные подержанные иномарки в России

Фото из открытых источников
В ноябре 2020 года в России продали 376 000 подержанных машин. Это значит, что наши покупатели не теряют интереса к «бэушным» машинам, так как «вторичка» предлагает большой выбор автомобилей разных классов и ценовых категорий. При этом лидеры рынка не меняются который год.

Экспeрты агeнтства «Автостат» рассказали о самых популярных подержанных иномарках, которые пользовались наибольшим спросом в ноябре. Кстати, из 376 000 проданных машин, 74% — это автомобили иностранных брендов.

Лидером продаж оказался Ford Focus. В ноябре 12 300 автомобилей этого бренда поменяли хозяев. На втором месте расположился Hyundai Solaris (10 900 штук), а на третьем соплатформенный KIA Rio (10 800 штук). Четвертое место досталось Toyota Corolla (9600 штук).

Далее идет Chevrolet Niva и Toyota Camry с одинаковым результатом 7800 проданных машин. За ними следует народный седан Renault Logan (7500 штук), Volkswagen Polo (6600 штук) и семейство Opel Astra (5900 шт. тыс.). А замыкает десятку Skoda Octavia с результатом 5600 реализованных лифтбэков.

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21 декабря 2020
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