Названы сроки появления в России Isuzu D-Max нового поколения

Пикап Isuzu D-Max свежей генерации, построенный на новой платформе, заметно прибавил в габаритах, а колесная база растянулась до 3125 миллиметров. Кузов автомобиля стал на 20% жестче, в подвесках появились более крепкие рычаги, а древние барабанные тормозные диски поменялись на дисковые.

Разумеется, осовременилась и внешность пикапа, хотя и не лишилась классических форм. Оптика получила светодиоды, а колесные диски — свежий рисунок.

Салон порадует 9-дюймовым экраном продвинутого мультимедийного центра, умеющего отображать содержимое смартфонов, а также двухзонным климатом, кожаной отделкой и россыпью полезной электроники. В частности, системой кругового обзора. За безопасность отвечают шесть «эйрбэгов».

— Новое поколение D-Max призвано полностью перевернуть существующее представление о пикапах: привычные мощь, выносливость и универсальность дополнены современными решениями, максимальным комфортом, а также инновационными технологиями по обеспечению безопасности, — отметил генеральный директор Isuzu Russia Фабрис Горлье.

Среди прочих новшеств — свежая гамма цветов и модернизированный дизель мощностью 190 «лошадей» (450 Нм крутящего момента). Коробка передач — шестискоростная «механика» или шестидиапазонный «автомат». Пикап по-прежнему оснащается рамой и полным приводом по схеме part-time с подключаемой передней осью.

О ценах и комплектациях будет объявлено ближе к запуску продаж.