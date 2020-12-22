Hyundai представит в России новейший минивэн

Фото: АвтоВзгляд
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве корейской марки, будущий год окажется богатым на новинки от Hyundai. Помимо свежих кроссоверов, в России появится микроавтобус, который заменит в продуктовой линейке модель H-1.

Микроавтобус с модельным именем Hyundai Staria выйдет на рынок в сентябре 2021 года. Подробностей о новинке пока, увы, нет.

Зато известны сроки появления в России свежеиспеченных кроссоверов. К примеру, в феврале дилеры начнут принимать заказы на обновленный Hyundai Santa Fe, получивший новые платформу, моторы и внешний вид.

По весне нам явят Hyundai Tucson четвертой генерации, а бестселлер марки — кроссовер Creta — порадует своим появлением к лету. Подробнее о российских спецификациях популярного «паркетника» можно узнать здесь.

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22 декабря 2020
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