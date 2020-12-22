Hyundai представит в России новейший минивэн

Микроавтобус с модельным именем Hyundai Staria выйдет на рынок в сентябре 2021 года. Подробностей о новинке пока, увы, нет.

Зато известны сроки появления в России свежеиспеченных кроссоверов. К примеру, в феврале дилеры начнут принимать заказы на обновленный Hyundai Santa Fe, получивший новые платформу, моторы и внешний вид.

По весне нам явят Hyundai Tucson четвертой генерации, а бестселлер марки — кроссовер Creta — порадует своим появлением к лету. Подробнее о российских спецификациях популярного «паркетника» можно узнать здесь.